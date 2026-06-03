Das Team von Trainer Christian Köhler gewinnt auch das zweite Relegationsduell mit Schwarz-Weiss Frankenthal und steigt damit in die B-Klasse auf.

Der FC Arabia Frankenthal II steigt in die B-Klasse Rhein-Pfalz auf. Das Team von Trainer Christian Köhler gewann am Dienstag das Relegationsrückspiel der Viertplatzierten der C-Klassenstaffeln Nord und Süd gegen Schwarz-Weiss Frankenthal (SW) auf eigenem Platz mit 3:1 (1:0). Das Hinspiel bei Schwarz-Weiss Frankenthal war am Freitag 3:3 Unentschieden ausgegangen. In einer am Ende hektischen und spannenden Schlussphase gelang Ehteshamulhaq Rana in der vierten Minute der Nachspielzeit der erlösende Treffer zum 3:1-Endstand.

Christian Köhler, der gemeinsam mit Spielertrainer Nexhat Hajra das Team betreute, war nach dem Spiel glücklich und erleichtert. „Wir hatten uns den Aufstieg als Saisonziel vorgenommen, nachdem wir im letzten Jahr in den Relegationsspielen noch gescheitert waren. Wir sind froh, dass wir durch die Aufstockung der B-Klasse in der nächsten Saison als Viertplatzierter noch die Möglichkeit hatten, aufzusteigen. Ich freue mich, dass es nun geklappt hat. Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft. Sie hat den Kampf angenommen, und alles auf dem Platz gelassen. Ich denke, dass wir uns in der B-Klasse längerfristig etablieren können.“

Kampf ist Trumpf

Wie schon beim Hinspiel am Freitag an der Benderstraße entwickelte sich auch am Dienstag auf dem nach einem abgeklungenen Gewitterregen noch feuchten Kunstrasenplatz in Studernheim ein Kampfspiel ohne große spielerische Höhepunkte. Am Freitag war zunächst Schwarz-Weiss Frankenthal das stärkere Team gewesen, und lag zweimal in Führung. Nach der Pause gelang den Gästen durch zwei Tore die 3:2-Führung, die Schwarz-Weiss kurz vor Spielende noch ausgleichen konnte.

Hüseyin Ates (links, Arabia) im Zweikampf mit Patrick Giegeric. Foto: Bolte

Beim Rückspiel am Dienstag brachte Bislim Sejdi den FC Arabia II bereits nach neun Minuten in Front. Er überraschte Gästetorhüter Francesco Ballaro mit einem Weitschuss, der von der Unterkante der Latte über die Torlinie sprang. Ballaro stand zu weit vor dem Tor. Wenig später verfehlte ein Flachschuss von Marko Mocni das Gästetor nur knapp (11.). Auf der anderen Seite gingen zwei Distanzschüsse von Burhan Öztas am Arabia-Tor vorbei (17./21.), ein Schuss von Nils Pellicane im Strafraum war nicht platziert genug. So konnte Kemal Sen im Tor den Ball ohne viel Mühe parieren (23.). Die klareren Möglichkeiten hatte aber das Köhlerteam.

Ates im Pech

Hüseyin Ates zögerte bei seinem Alleingang in der 33. Minute im Strafraum zu lange. So konnte SW-Verteidiger Sven Debus gerade noch klären. Debus verletzte sich aber bei seiner Rettungsaktion. Für ihn kam Patrick Giegerich auf das Feld. Erneut Ates hatte mit einem Weitschuss Pech, der von der Unterkante ins Feld zurücksprang. Den Abpraller köpfte Süleyman Hasani auf das Tor, doch SW-Torhüter Ballaro konnte gerade noch zur Ecke abwehren (35.). Die letzte Chance hatten die Gäste, doch den Weitschuss von Christopher Bomsdorf konnte Arabiatorwart Kemal Sen im Flug noch über die Latte lenken (41.).

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit war der FC Arabia II das stärkere Team. Eine erste Möglichkeit vergab Ufuk Kirkic etwas überhastet frei im Strafraum (50.). Kurz danach dann aber die vermeintliche Vorentscheidung. Nach einem Ballverlust der Gäste im Mittelfeld spielte Simon Reiser einen starken Pass in den freien Raum. Marko Mocni erlief den Ball und traf frei im Strafraum zum 2:0 für sein Team (51.). Da die Arabiadefensive bis dahin alles im Griff hatte, sprach nun nur noch wenig für Schwarz-Weiss Frankenthal. Doch die Gäste hatten eine Antwort parat. Nach einer starken Einzelleistung gegen mehrere Gegenspieler spitzelte Stürmer Leandro Rodrigues Assis in der 55. Minute den Ball mit Hilfe des Innenpfosten zum 2:1 Anschlusstreffer über die Linie.

Spektakuläre Aktion

Nun wurde es noch einmal eng für den FC Arabia II. Das Heimteam konzentrierte sich jetzt verstärkt auf die Defensive. Die Gäste hatten daher mehr Ballbesitz und konnten sich so einige Ecken und Freistöße erspielen. Im Strafraum blieben sie aber zu ungefährlich. Die letzte Aktion des Spiels war dann spektakulär. Bei der letzten Ecke für Schwarz-Weiss Frankenthal köpfte der nach vorne geeilte SW-Torhüter Ballaro wuchtig auf das Tor. Kemal Sen im Tor des FC Arabia konnte den Ball halten, und dann einen langen Ball in den freien Raum schlagen. Während Ballaro versuchte, wieder in sein Tor zurück zu sprinten, hoppelte der Ball in Richtung Eckfahne. Von dort wurde er mit letzter Kraft in den Strafraum geschlagen, wo Ehteshamulhaq Rana den Ball knapp vor Ballaro zum erlösenden 3:1 Siegtreffer über die Linie drückte (94.).

Danach kannte der Jubel auf und neben dem gut besuchten Platz keine Grenzen mehr. Gästetrainer Davide Pellicane blieb nach dem lange offenen Relegationsspiel gelassen und gratulierte dem FC Arabia II fair zum Aufstieg. „Heute hat es spielerisch bei uns nicht gereicht. Der Gegner war zweikampfstärker, auch im eigenem Abschluss war es heute zu wenig von uns. Von der Einsatzbereitschaft und vom Willen her kann ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen“, sagte er: „Für uns war es schon ein Erfolg, überhaupt noch den vierten Platz erreicht zu haben. Als ich die Mannschaft vor der Rückrunde übernommen habe, waren wir Tabellenletzter. Wir haben eine Superrückrunde gespielt, und sind so noch auf Platz vier geklettert. Die Aufstiegsspiele waren für uns ein Bonus. Aktuell sehe ich unsere Mannschaft noch nicht auf B-Klassen-Niveau.“