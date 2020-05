Die Corona-Pandemie hat laut Agentur für Arbeit Ludwigshafen im April erste Spuren im regionalen Arbeitsmarkt hinterlassen. Im Gesamtbezirk kam es demnach zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit: Mit 16.003 Personen waren 1601 mehr ohne Job als im Vormonat.

Im Vergleich zum selben Zeitpunkt 2019 entspreche das einem Anstieg von 21,5 Prozent. Diese Entwicklung lässt auch die Arbeitslosenquote in die Höhe schnellen: Mit 6,9 Prozent beträgt sie nun 0,7 Punkte mehr als im März. Vor einem Jahr lag die Arbeitslosenquote bei 5,8 Prozent.

Dienstleistungsbranche betroffen

„Wie zu Beginn der Corona-Krise schon vermutet, kam es verstärkt zu Arbeitslosmeldungen von Personen, die in der Dienstleistungsbranche, bei Zeitarbeitsfirmen sowie im Gast- oder Baugewerbe tätig waren“, erklärt Benjamin Wehbring, Vorsitzender der Geschäftsführung. Die hohe Anzahl an Anzeigen für Kurzarbeit macht laut Wehbring allerdings deutlich, dass viele Arbeitgeber ihre Beschäftigten im Unternehmen halten möchten. Seit Mitte März seien rund 3000 Anzeigen auf Kurzarbeit eingegangen.

2427 Menschen ohne Job

In und um Frankenthal waren im April 2427 Menschen arbeitslos gemeldet – 273 mehr als im Vormonat und 370 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,7 Punkte auf 6,4 Prozent, exakt ein Prozentpunkt mehr als im April 2019. Trotz des im Vergleich zum Vorjahr „beispiellosen Anstiegs“ um 18 Prozent sei der Bezirk im Gegensatz zu umliegenden Regionen nicht so stark von Arbeitsplatzverlusten betroffen, erklärt Geschäftsstellenleiter Ralf Lenke. Lediglich 45 neue Stellen seien gemeldet worden. In Frankenthal haben rund 400 Unternehmen Kurzarbeit angezeigt.