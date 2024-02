Der Roxheimer Carnevalverein (RCV) bedankt sich bei 170 Gästen, die am Fasnachtsdienstag zur Schnookewoog mit Livemusik ins Sängerheim gekommen sind. Denn sie haben damit, dass sie auf die Waage gestiegen sind und Geld gespendet haben, für einen Erlös von 2000 Euro gesorgt. Das berichtet RCV-Präsident Michael Schmitt. Den Gewichtsrekord stellte ihm zufolge der Ehrenvorsitzende Axel Deimling auf. Insgesamt registrierte die Schnookewoog über die Dauer von sieben Stunden 14.052 Kilogramm. Der Erlös geht laut Schmitt an die Familie Hupp, die wegen eines plötzlichen Todesfalls Hilfe braucht.

Der Bobenheimer Carnevalverein (BCV) stellte seine Zelleriewoog am Rosenmontag auf seinem Gelände am Binnendamm auf und empfing laut Schriftführerin Beate Klein in acht Stunden 125 Wiegegäste. Das Ergebnis: ein Gesamtgewicht von 10.495 Kilo und ein Spitzenreiter mit 140 Kilo. Der BCV wird 1111 Euro an die genannte Familie übergeben.