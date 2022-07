Bei einer 83-jährigen Frau aus der Theodor-Heuss-Straße in Bobenheim-Roxheim hat am Dienstag gegen 10 Uhr ein bislang unbekannter Täter geklingelt und angegeben, er müsse das Wasser in dem Haus überprüfen. Laut Polizei stahl der Mann in einem unbeobachteten Moment zwei Schmuckschatullen aus dem Schlafzimmer. Der Schaden wird auf etwa 4000 Euro geschätzt. Beschrieben wird der Täter als etwa 1,75 Meter groß, kräftig, Brille und Vollbart sowie mittellange schwarze Haare tragend; bekleidet war er mit blauem T-Shirt und dreiviertellanger Hose; er sprach Pfälzisch. Zeugen melden sich bei der Polizeiinspektion Frankenthal unter Telefon 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.