Einem Drogendealer wurde am Montagmittag am Wormser Hauptbahnhof eine Corona-Kontrolle der Bundespolizei zum Verhängnis. Der 40-Jährige geriet ins Visier der Beamten, weil er nur eine Stoffmaske und nicht die vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckung in Form einer OP- oder FFP2-Maske trug. Weil der Mann laut Bericht bei der Kontrolle immer nervöser wurde, durchsuchten die Polizisten seinen Rucksack. In einer Tüte fanden sie etwa 100 Gramm Heroin sowie 100 Gramm eines braunen Pulvers, das noch untersucht werden muss. Im Laufe der Ermittlungen nahm die Kriminalpolizei auch die Wohnung des Wormsers unter die Lupe und stellte dort rund 30.000 Euro Bargeld, 16 Methadonflaschen, 25 Gramm Cannabis und eine geringe Menge Heroin sicher. Gegen den 40-Jährigen, der polizeilich zuvor noch nicht in Erscheinung getreten war, wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.