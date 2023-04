Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Fahrradhändler haben weiter gut zu tun. „Das Geschäft hat sich auf einem hohen Niveau eingependelt“, sagt Mike Gruber, dessen Geschäft in der Speyerer Straße in diesem Jahr 125-jähriges Bestehen feiert. Ausgebremst werden die Händler, weil es Lieferprobleme bei Neurädern und Ersatzteilen gibt. Das sagt Stephan Steinleitner, der ein Radgeschäft in der Wormser Straße betreibt.

War 2020 für viele Geschäftsleute und Firmen aufgrund der Corona-Pandemie ein Krisenjahr, erlebten die Fahrradhändler einen Boom. Viele verzichteten auf