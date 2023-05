Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Nach den Sommerferien will die Stadt ein Konzept vorlegen, wie es künftig mit der in Frankenthal ansässigen Fachstelle Sucht weitergehen soll. Das hat Beigeordneter Bernd Leidig (SPD) am Mittwoch im Stadtrat auf Anfrage der CDU-Fraktion gesagt.

Über den künftigen Betrieb der Einrichtung hätten Gespräche stattgefunden mit verschiedenen potenziellen Trägern und gerade dieser Tage auch mit der Stadtklinik Frankenthal, erläuterte