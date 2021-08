Deutlich niedriger als in den Tagen zuvor, aber leider immer noch so hoch, dass ab Montag wieder Einschränkungen gelten: Das ist mit Blick auf die Sieben-Tage-Inzidenz die Corona-Situation in Frankenthal. Der auf 100.000 Einwohner berechnete Wert lag am Freitag laut den rheinland-pfälzischen Gesundheitsbehörden bei 47,2.

Die 25. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes, die ab Montag in Kraft tritt und vorerst bis 11. September gilt, sieht vor allem eins vor: eine Ausweitung der Testpflicht, sobald die Sieben-Tage-Inzidenz die Schwelle von 35 an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschreitet. Das ist in Frankenthal seit dem 6. August der Fall. Zurückgenommen werden die Maßnahmen am übernächsten Tag, nachdem der Wert drei Tage lang unter 35 geblieben ist.

Alle noch nicht Geimpften oder Genesenen brauchen deshalb ab kommender Woche für Freizeit- und Kulturaktivitäten, die nicht im Freien stattfinden, sowie Spielhallen und Wettbüros, aber auch beim Besuch in Alten- und Pflegeheimen ein aktuelles und vor allem negatives Schnelltest-Ergebnis. Und wer nicht nur den Biergarten besuchen, sondern in der Gastronomie drinnen sitzen möchte, unterliegt auch hier der 3G-Regel.

Auch Privatfeiern betroffen

Betroffen sind nach Angaben de Stadt zudem Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit bis zu 350 Personen – zum Beispiel Kino-Vorstellungen – und die sogenannten körpernahen Dienstleistungen, also Besuche bei Friseur, Fußpflege und Massage. Eine Ausnahme gibt es: Die Testpflicht gilt nicht, wenn die Dienstleistung aus medizinischen Gründen gebraucht wird.

Unabhängig von der Inzidenz hat das Land die Testpflicht für Ungeimpfte generell bei privaten Feiern im Innenbereich, für den Besuch von Krankenhäusern, beim Sport drinnen, in Hallenbädern und Saunen sowie für Gäste von Hotels (bei Anreise) festgeschrieben.

Schüler ausgenommen

Keine Regel ohne Ausnahmen: Von der Testpflicht befreit sind neben den erwähnten Geimpften und Genesen auch Kinder bis einschließlich 14 Jahre und darüber hinaus auch ältere Schüler – sie werden ohnehin zweimal in der Woche in der Schule getestet. Das Land sagt: Die Einrichtungen könnten jemanden abstellen, der die dort üblichen Selbsttests beaufsichtigt und per Formular bestätigt.

Noch Fragen?

Das Formular, die neuen Regeln im Detail und eine Übersicht der Testzentren in Frankenthal sind auf der Internetseite www.corona-frankenthal.de zu finden.