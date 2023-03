Unbekannte sind in einem Baucontainer in Höhe des Landschaftsschutzgebiets „Kräppelweiher“ eingebrochen und haben Schäden in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrags verursacht. Nach Angaben der Polizei haben sich der oder die Täter im Zeitraum von Mittwoch, 15. März, gegen 17.30 Uhr bis Donnerstag, 16. März, gegen 6.57 Uhr an dem Container zu schaffen gemacht, der entlang der L523 zwischen Frankenthal und Bobenheim-Roxheim steht. Nach gewaltsamen Zutritt in das Innere seien mehrere Gegenstände entwendet worden. Bereits Anfang des Monats hatten Unbekannte mehrere Container auf derselben Baustelle aufgebrochen. Zeugen können sich bei der Polizei telefonisch unter 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de melden.