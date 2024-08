Eine Party ganz in Weiß: Zur zweiten Auflage der „Kunsthaus-Beats White Edition“ sind am Sonntag rund dreihundert Gäste in den Garten des Kunsthauses gekommen. Weniger als bei der Premiere, was am launischen Wetter lag. Trotzdem war es eine runde Sache.

Die meisten Partygäste kamen zum Plaudern: Um 15 Uhr waren die Plätze in den Pavillonzelten bereits besetzt. Das Wetter zeigte sich launisch, übernahm schon bald die Regie und führte