Unbekannte sind am Montag zwischen 18.15 und 20.30 Uhr in Bobenheim-Roxheim in einen Rohbau in der Adolf-Merz-Straße eingebrochen. Nach Polizeiangaben schlugen sie die Scheibe der Terrassentür ein, um sie zu öffnen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wurden eine Bohrmaschine und eine Motorkettensäge gestohlen. Der Schaden wird auf etwa 450 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Frankenthal unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu melden.