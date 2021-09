Bewohner im Haus oder in der Wohnung scheinen Einbrecher nicht abzuschrecken. In der Nacht auf Dienstag hat laut Polizei ein Dieb in einem Einfamilienhaus Am Kirschberg in Worms-Herrnsheim ein Kellerfenster aufgebrochen und mit einer Goldkette und 700 Euro das Haus wieder unbemerkt durch die Eingangstür verlassen. Bemerkt habe der Hausbesitzer, ein Rentner, den Einbruch, als er nachts gegen 3 Uhr aufgewacht ist, durch Veränderungen in seinem Schlafzimmer: Gegenstände waren nicht mehr an ihrem Platz, Kleidung lag auf dem Fußboden, ein Hocker war verschoben. Die Kriminalinspektion Worms bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06241 852-0 oder per E-Mail an kiworms@polizei.rlp.de.