Drei Unfälle hintereinander hat eine hochbetagte Frau am Freitagvormittag gegen 10.15 Uhr in der Von-Heyl-Straße in Bobenheim-Roxheim verursacht. Wie Polizeibeamte rekonstruiert haben, fuhr sie zunächst gegen einen Carport, streifte dann einen geparkten Pkw und rammte bei der Weiterfahrt noch ein weiteres geparktes Auto. Ein Zeuge soll versucht haben, die Seniorin in die Pflicht zu nehmen, doch nach einem kurzen Gespräch habe sie unerlaubt die Unfallstelle verlassen, berichtet die Polizei.

Streife findet die Frau auf Landesstraße

Die verständigte Streife stoppte die Frau auf der L523 zwischen Frankenthal und Bobenheim-Roxheim. Sie erwartet ein Strafverfahren. Den Schaden, den sie angerichtet hat, schätzen die Beamten wird auf circa 2600 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu melden.