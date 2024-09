Mit einem Jubiläumswochenende begeht die DJK Eppstein ihr 100-jähriges Bestehen. Für Freitag, 27. September, ist ab 19 Uhr ein Abendprogramm mit geladenen Gästen geplant. Dabei gibt es neben Ehrungen ein Showprogramm und Livemusik. Die Öffentlichkeit ist für Samstag, 28. September, ab 18 Uhr in die grün-weiß geschmückte DJK-Sporthalle eingeladen. Mit einem Bühnenprogramm will man sich Freunden, Mitgliedern sowie Vertretern aus Verbänden und Politik präsentieren, dazu ist wie am Vorabend ebenfalls Livemusik mit der Band Reezling geplant. Am Sonntag, 29. September, gibt es um 10 Uhr einen ökumenischen Festgottesdienst in der Eppsteiner Kirche St. Cyriakus mit Pfarrer Michael Kühn, der seit Jahrzehnten der geistliche Beirat der DJK Eppstein ist. Zum Jubiläum gibt es neben einer über 100-seitigen Festschrift auch ein Dubbeglas mit Vereinslogo. Weitere Infos sind auf der Homepage unter www.djkeppstein.de nachzulesen.