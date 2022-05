Die Gemeinde hat sich entschieden: In diesem Jahr sollen in Bobenheim-Roxheim wieder Anfang Juli das Gondelfest und Mitte September die Kerwe stattfinden. 2020 und 2021 wurden diese Veranstaltungen wegen der Pandemie abgesagt. Laut Fachbereichsleiter Frank Unvericht rechnet die Verwaltung nicht damit, dass dieses Mal coronabedingte Einschränkungen die Durchführung der beiden Volksfeste verhindern. Demnächst finde zur Vorbereitung des Gondelfests am Roxheimer Altrhein ein erstes Gespräch statt, so Unvericht. Alle bisherigen Teilnehmer, das heißt ortsansässige Vereine und Gastronomiebetriebe, seien dazu eingeladen. Geplanter Standort der Kerwe ist die Wiese am Rathaus.