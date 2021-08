In Frankenthal und Bobenheim-Roxheim sind am Mittwoch und Donnerstag mehrere Autos geöffnet und durchwühlt worden. Nach Angaben der Polizei haben die Täter mehrere Gegenstände und Bargeld gestohlen. Aus der jeweiligen Spurenlage schließen die Ermittler, dass die Unbekannten zwischen Mittwoch, 5.50 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, keine Gewalt anwenden mussten, um an ihre Beute zu kommen. Betroffen waren neben dem Bahnhofsplatz in Bobenheim-Roxheim auch die Vororte Flomersheim und Eppstein. Den Beamten zufolge gibt es Verdächtige, die für die beschriebenen Taten verantwortlich sein könnten. In der Nacht auf Freitag habe ein Zeuge im Carl-Bosch-Ring zwei Personen beobachtet, die sich an einem Auto zu schaffen machten. Bei der anschließenden Fahndung stießen Streifen auf einen 14 und einen 19 Jahre alten Frankenthaler. Die Polizei macht im Zusammenhang mit den Vorfällen auf zwei Punkte aufmerksam: Wer sein Fahrzeug nicht abschließe, begehe eine Ordnungswidrigkeit und riskiere, den Versicherungsschutz zu verlieren. Hinweise von Zeugen an die Inspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.