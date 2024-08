Im täglichen Leben bestimmt das Handy vieles mit, oft auch die Wahl des Restaurants, in dem man essen möchte. Google gibt auch dort den Takt vor. Was sind laut der Suchmaschine die zehn besten Restaurants in Frankenthal? Wir haben uns die Rezensionen genauer angesehen.

Die Google-Bewertungen können eine Orientierung bieten. Benutzer geben Bewertungen für die Lokale ab und können dabei bis zu fünf Sterne vergeben. Auf der Suche nach den Frankenthaler Speiselokalen, die auf der Plattform am besten abschneiden, wurden von der Redaktion nur solche mit mindestens 100 Bewertungen berücksichtigt. Allerdings: Die Rezensionen bei Google sind nicht verifiziert, also kann nicht sicher gesagt werden, dass jede Bewertung echt ist.

Den ersten Platz mit der einzigen Bewertung von 4,9 Sternen hat demnach die Pinoteca Pizza Pasta Vinobar (Mörscher Straße 2a)inne. Ganze 474 Bewertungen preisen hier das kleine Lokal für seine wechselnde Speisekarte und das Ambiente an. Gerade die Pizza findet Anklang. Die Empfehlung vieler Nutzer: Wegen des beschränkten Platzes lieber reservieren.

Das Stadtrestaurant XoXo (Speyerer Straße 29) findet sich mit seinen orientalischen Spezialitäten auf dem zweiten Platz wieder. 4,8 Sterne auf 459 Bewertungen loben Inhaber Ahmad Ziwaneh für eine große Auswahl und üppige Portionen. Geheimtipp vieler Besucher: Die selbst gemachten Limonaden.

Nordfisch (Wormser Straße 5a) hat es mit 113 Bewertungen gerade so über die geforderten 100 geschafft, aber dafür 4,8 Sterne abholen können. Wie der Name es schon verrät, glänzt das Restaurant mit seinen Fischgerichten. Fans der Sendung „Mein Lokal, dein Lokal“ dürfte der Name bekannt vorkommen, der Familienbetrieb wurde dort von Koch Mike Süsser besucht. Gerade das gute Preis-Leistungs-Verhältnis stößt bei den Google-Bewertungen auf Gegenliebe.

Das mit Abstand am häufigsten bewertete Lokal in dieser Liste ist das Onami (Karolinenstraße 6). Ganze 1269 Bewertungen wurden bereits zu dem Sushi-Restaurant verteilt und bringen insgesamt 4,7 Sterne zusammen. Auch Vegetarier kommen dort laut den Bewertungen absolut auf ihre Kosten, und das moderne Ambiente gefällt vielen Gästen. Wer das nicht braucht, kann allerdings auch das Essen abholen und daheim genießen.

Hello Vietnam (Europaring 29) heißt der Fünftplatzierte laut Google und schafft es ebenfalls auf 4,7 Sterne. Die 546 Bewertungen freuen sich besonders über die sehr gute Portionierung und die frischen Speisen. Aber auch hier wird dazu geraten zu reservieren. Denn Platzmangel ist gerade am Wochenende dort vorprogrammiert. Hier sollte man ebenfalls die Betriebsferien beachten: noch bis zum 8. September muss sich ein anderer Platz zum Essen gesucht werden.

Ein echtes Schwergewicht der Gastroszene ist das traditionsreiche Restaurant Zum Elefanten (Neumayerring 2). Seit 1904 werden dort Gäste bedient und 467 Bewertungen bei Google lassen das Lokal bei 4,7 Sternen landen. Gerade das Ambiente und das herzliche Personal bürgt für viele Sterne der Besucher. Auch hier fährt man mit einer Reservierung besser.

Beim Burger Prinz Frankenthal (Wormser Straße 32) dreht sich, wie der Name es schon verrät, alles um Burger. In verschiedensten Varianten werden diese angeboten und auch geliefert. Das honorieren 320 Rezensionen mit einer Bewertung von 4,7 Sternen. Gerade die große Auswahl an Soßen kommt gut an und bringt den siebten Platz in dieser Auswahl.

Während bei anderen Kandidaten auf dieser Liste schon beim Namen schnell klar wird, worum es im Restaurant geht, bleibt das beim Penny Lane 2o.18 (Westliche Ringstraße 7) erstmal unklar. 194 Rezensionen bringen dann aber 4,7 Sterne und preisen das Lokal teils als „echtes Juwel“ an. Ein Ambiente mit Charme wird attestiert, aber auch hier ist aufgrund der begrenzten Platzes schon fast eine Reservierungspflicht angesagt.

Es ist zwar weit weg, aber im Tasty Berlin (Mörscher Straße 29a) soll der Geschmack ganz dem Geburtsort des Döners entsprechen. Das sehen 180 Rezensionen mit insgesamt 4,7 Sternen so und ein Internet-Nutzer schreibt: „Wirklich super, super lecker. Die Jungs waren extrem freundlich und supersympathisch, was man heutzutage leider zu selten erlebt. Die Portion war top, der Geschmack sehr gut.“

First & Best (Wormser Straße 9) kommt in dieser Liste auf dem letzten Rang, was aber nicht heißen soll, dass hier kein leckeres Essen mehr zu finden sein sollte. Denn 173 Bewertungen sorgen dann für ebenfalls 4,7 Sterne und viele Bewertungen, die sich über das Essen zum Bestellen oder Mitnehmen freuen. Auch hier wird der Döner sehr gelobt.