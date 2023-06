Bei den Frankenthaler Kulturtagen vom 29. Juni bis 2. Juli verwandelt sich nicht nur die Innenstadt in eine Kulturmeile. Auch das Inventar der Stadt – Gullydeckel – wird kurzerhand zur Kunstproduktion genutzt. Die originelle Idee ist nur eine von rund 40 Aktionen, Aufführungen Ausstellungen und Konzerten an 22 Orten.

Seit 1981 verwandelt sich die Innenstadt alle zwei Jahre kurz nach dem Strohhutfest in eine Kulturmeile. Ziel der konzertierten Aktion ist es, allen denjenigen, die rund ums Jahr ihr eigenes Süppchen kochen, eine gemeinsame Plattform zu bieten. Auf diese Weise bekommen die Besucher Einblicke in alle kulturellen Sparten. Künstler öffnen ihre Ateliers. Die Akteure aus Ensembles, Vereinen und Institutionen können Netzwerke knüpfen. Und vielleicht entdeckt so mancher Gast für sich ein neues Hobby.

Den Auftakt bildet am Donnerstag, 29. Juni, ab 18 Uhr eine After-Work-Party in der Erkenbertruine. DJ Moritz Bart von den Stereotypen sorgt für die richtige Musik, passende Getränke liefert das Café Mirou. In der Aula der Gymnasien sind um 19.30 Uhr Pop- und Rocksongs zu hören, dargeboten von der Schulband des Karolinengymnasiums (KG). Wer Lieder von Brahms und Mozart bevorzugt, ist um 19.30 Uhr im Ökumenischen Gemeindezentrum im Pilgerpfad gut aufgehoben. Vorgetragen werden dort Lieder von der international auftretenden Sopranistin Antonietta Jana aus Kaiserslautern.

Nachwuchsmusiker im Strandbad

Den musikalischen Schlussakkord bilden am Sonntag, 2. Juli, in der Erkenbertruine zahlreiche Bands – angefangen ab 12 Uhr von Nachwuchsmusikern aus dem Musikhaus am Strandbad über die semiprofessionellen Jazzer der Track 4 Big Band ab 15.30 Uhr bis hin zu den Profis von Quattro Unplugged um 19 Uhr mit der aus Bobenheim-Roxheim stammenden Sängerin Emma Fähndrich, die im Jungen Staatsmusical des Staatstheaters Wiesbaden singt. In der Friedenskirche erwartet Freunde der Klassik eine Premiere: Erstmals werden der ökumenische Chor von St. Paul und Lutherkirche gemeinsam mit dem Frankenthaler Streichorchester auftreten.

Funkelnde Sterne treten auf

Auch am 30. Juni und 1. Juli ist Musik angesagt, mit Streicherensemble und Popchor der Städtischen Musikschule, Straßenmusik verschiedener Bands, Orgelmusik, argentinischem Tango, Rock und Blues von Hot X Perience sowie mit der Männerchorgemeinschaft Vorderpfalz vom Liederkranz Heßheim und der Liederkranz Beindersheim.

In der Sparte Tanz ist einiges geboten: Neben traditionellen Tänzen des deutsch-türkischen Kulturverein werden die Bauchtanzgruppe Negum al sharq – Funkelnde Sterne und Semira B. Karg auftreten. Und die Hobbytanzgruppe Happy Foot lädt in Schnupperkursen ein, zu Walzer, Cha Cha Cha und Rumba selber das Tanzbein zu schwingen.

Über Lieblingsobjekt abstimmen

Die Frankenthaler Künstlerszene ist bei den Kulturtagen ebenfalls vertreten – mit Ausstellungen bei Fahrrad-Gruber (Bernhard Röhrenbeck), im Kunsthaus (Werke von Patienten der Gemeindepsychiatrie), Angela Mode (Christa Spittel), Douglas (Helga Stanka), Birkenmeier (Ariane Spittel), Mode am Rathausplatz und Victors Residenz-Hotel (Uschi Freymeyer). Zu Atelierbesuchen laden ein: Iris Wunderlich, Friedlinde Hüther, Erich Sauer und Uschi Freymeyer. Im Erkenbert-Museum zeigt die Frankenthaler Bildungsstiftung Kunstobjekte von Frankenthaler Schülern. Die Besucher können für ihr Lieblingsobjekt abstimmen. Die drei beliebtesten Stücke werden am Montag, 3. Juli, um 18 Uhr versteigert – zugunsten von Frankenthaler Schulen und Kindergärten.

Jutebeutel schöner machen

Kreative Mitmach-Aktionen sind der Handarbeitstreff vom Café Wolle, das Bedrucken von Taschen in der Stadtbücherei mittels Plotter und ein Schnupperkurs für das Musizieren auf der Mandoline bei den Naturfreunden im Ziegelhofweg. Ein origineller Beitrag dazu ist die Aktion der Oberstufenschüler vom KG: Sie haben in der Innenstadt verzierte Gullydeckel entdeckt, die mit der alten Technik des Hochdrucks hergestellt wurden. Interessierte können das Relief der Deckel auf Jutebeuteln drucken. Führungen des Fördervereins für jüdisches Gedenken und Leseaktionen für Kinder in Stadtbücherei und Willy-Brandt-Anlage runden das Programm ab.

Termine

Der Kalender der Kulturtage mit den Terminen liegt als Flyer an öffentlichen Stellen aus und ist im Netz zu finden unter frankenthal.de in der Rubrik Veranstaltungen.