Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein bisschen zittern mussten Sonja Zimmermann und der Mannheimer HC. Doch am Ende sprang am Sonntag im dritten und entscheidenden Viertelfinale gegen Uhlenhorst Mülheim ein souveräner 4:0-Erfolg und damit die Qualifikation für das Final-Four-Turnier um die deutsche Feldhockey-Meisterschaft am Wochenende auf der Anlage des MHC heraus. Und da will die Frankenthalerin endlich den Titel einfahren. Kleinigkeiten können dabei den Unterschied ausmachen.

Im Hochleistungssport fehlt oft nicht viel, das über Sieg und Niederlage entscheidet. Nach dem Sieg im ersten Viertelfinale bei Uhlenhorst Mülheim hätte der Mannheimer HC schon am