Bevor am 2. November die zwischen Bund und Ländern vereinbarten Vorschriften in Kraft treten, haben 14 neue Infektionen mit dem Coronavirus in Frankenthal den kritischen Sieben-Tages-Wert über die 80er-Marke klettern lassen. Im Rathaus war am Freitag Warten auf die neue Landesverordnung aus Mainz angesagt.

Untätig ist die Stadt natürlich nicht gewesen, seit am Montag dieser Woche die Corona-Ampel für Frankenthal von Warnstufe Orange auf Alarmstufe Rot gesprungen war. Eine der neuen Situation angepasste und von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) genehmigte Allgemeinverfügung ist vorbereitet. Wie berichtet, will Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) aber noch abwarten, wie die neue Version der Landesverordnung zur Bekämpfung des Krankheitserregers Sars-CoV-2 ausfällt. Wochenendarbeit ist für die Verwaltung jedenfalls nicht ausgeschlossen.

Kriterium für Alarmstufe Rot, die inzwischen für alle Kreise und Städte in Rheinland-Pfalz gilt, ist die auf 100.000 Einwohner berechnete Anzahl von Neuansteckungen innerhalb einer Woche. Am Freitag kletterte dieser Wert in Frankenthal auf 84,1. Die Gesamtanzahl der seit Beginn der Pandemie per Test nachgewiesenen Infektionen liegt bei 176. Nach einer ruhigen Phase im Sommer hat sich diese Zahl seit Anfang Oktober verdoppelt. Aktuell mit dem Coronavirus infiziert sind in Frankenthal 78 Menschen. Somit kommt ungefähr ein Infizierter auf rund 625 Einwohner.

Hohe Werte in Kreisen

Die Lage im Frankenthaler Umland ist vergleichbar – vergleichbar ernst: Im Rhein-Pfalz-Kreis ist die Gesamtzahl laborbestätigter Fälle am Freitag auf 667 (plus 27) gestiegen. Die Sieben-Tages-Rate liegt bei 71,8. Für den Kreis Bad Dürkheim melden die Landesbehörden 656 Fälle (plus 40) und für die vergangene Woche einen Inzidenzwert von 88,9. In beiden Kreisen sind die Fallzahlen im Oktober um etwa 40 Prozent angewachsen.

Ostparkbad schließt

Einzelne Einrichtungen in der Stadt reagieren unterdessen auf die Entwicklung und schränken entweder ihre Angebote ein oder schließen ab Montag komplett. So haben die Stadtwerke am Freitag angekündigt, den Betrieb im Ostparkbad inklusive Sauna ab 2. November vorerst einzustellen. „Bis dahin gilt unser bewährtes Hygienekonzept“, teilte das Unternehmen mit. Auch die Bäder und Saunen im Rhein-Pfalz-Kreis sind nach Angaben der Kreisverwaltung ab Montag dicht. Die Volkshochschule Frankenthal lässt Sport-, Yoga- und Gymnastikkurse pausieren.