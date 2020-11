Während die Anzahl der Infektionen mit dem Coronavirus übers Wochenende in der Stadt noch einmal um 15 auf nun 338 Fälle gestiegen ist, reißen auch die Nachrichten über Ansteckungen in den Frankenthaler Schulen nicht ab.

Seit Sonntag gibt es nach Angaben der Stadtverwaltung einen bestätigten Infektionsfall unter Kindern am Eppsteiner Schulstandort. Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt hätten sich eine dritte Klasse und deren Klassenlehrerin bis einschließlich 27. November in Quarantäne begeben. Für die Schüler sei Heimunterricht organisiert worden.

In der Friedrich-Ebert-Grundschule sind laut Stadt weitere Infektionen mit Sars-CoV-2 hinzugekommen. Betroffen seien zwei Lehrkräfte und ein Kind. 73 Schüler aus vier Klassen und 14 Lehrkräfte befinden sich – Stand Montagnachmittag – in häuslicher Quarantäne. Wegen der Ausfälle im Kollegium werden sechs Klassen zu Hause unterrichtet.

Sieben-Tages-Wert bei 192,8

Unterdessen nähert sich der auf 100.000 Einwohner hochgerechnete Wert, der die Neuinfektionen der vergangenen Woche abbildet, in Frankenthal der 200er-Marke: Am Montag lag er nach Angaben der Gesundheitsbehörden bei 192,8. Derzeit gibt es 203 akute Fälle in der Stadt. Fünf Patienten werden im Krankenhaus behandelt. Im Rhein-Pfalz-Kreis sind bis dato 1122 (plus 41) und im Kreis Bad Dürkheim 973 (plus 24) Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden.