Die Corona-Lage hat sich in Frankenthal am Wochenende nicht entspannt. Sechs Neuinfektionen von Samstag auf Sonntag meldet das Landesuntersuchungsamt in seiner aktuellen Statistik. Daraus ergibt sich der Behörde zufolge eine auf 100.000 Einwohner berechnete Sieben-Tage-Inzidenz von 73,8 für die Stadt. Trotz der Zunahme von Ansteckungen mit Sars-CoV-2 auch in benachbarten Kommunen und Kreisen ist das weiterhin der landesweit höchste Wert. In Frankenthal gibt es derzeit 73 akute Fälle. Von den seit Beginn der Pandemie registrierten 2241 Infektionen entfallen rund 780 auf die Altersgruppe der 35- bis 59-Jährigen. „Aufgeholt“ hat in der zurückliegenden Zeit die Gruppe zwischen 15 und 34 Jahren mit inzwischen rund 710 Ansteckungen. Rund 500 Corona-Infizierte sind nach Angaben des staatlichen Robert-Koch-Instituts 60 Jahre oder älter.