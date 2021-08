Die Städte in der Vorderpfalz und das angrenzende Worms sind mit Blick auf die aktuelle Entwicklung der Corona-Lage dort die Sorgenkinder im Land. Frankenthal führt mit einer auf 100.000 Einwohner berechneten Sieben-Tage-Inzidenz von 77,9 weiter die Liste der rheinland-pfälzischen Kommunen an – gefolgt vom Kreis Germersheim (58,9), Worms (56,3), Ludwigshafen (55,2) und Speyer (53,4). Die Anzahl der laborbestätigten Infektionen mit dem Coronavirus ist nach Angaben des Landesuntersuchungsamts in Frankenthal übers Wochenende um sechs Fälle auf 2247 gestiegen. 78 Menschen gelten damit als akut mit Sars-Cov-2 angesteckt. Zumindest alle Betroffenen der zurückliegenden Woche sind den Zahlen der Gesundheitsbehörden zufolge unter 60 Jahre alt. Den Schwerpunkt der Fälle verzeichnen die Behörden seit einigen Tagen vor allem in der Altersgruppe zwischen 15 und 34 Jahren mit einem Inzidenzwert von fast 200.