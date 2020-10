Starker Anstieg der Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus übers Wochenende: Die Stadt Frankenthal und der Rhein-Pfalz-Kreis haben nach Angaben des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums am Montag den Grenzwert von 50 neuen Ansteckungen pro 100.000 Einwohner innerhalb der zurückliegenden sieben Tage überschritten.

In Frankenthal liegt diese Zahl nun bei 59,5, im Rhein-Pfalz-Kreis bei 57,6. Damit wechseln die Stadt und der Kreis nach dem geltenden Corona-Warn- und Aktionsplan des Landes von der Gefahrenstufe Orange in die Alarmstufe Rot. Der Kreis Bad Dürkheim bleibt mit seiner aktuellen Sieben-Tages-Inzidenz von 48,2 noch bei Orange.

Die Ansteckungszahlen sind übers Wochenende weiter deutlich gestiegen: in Frankenthal von 135 (Stand: Sonntag) auf 147 am Montagnachmittag. Im Krankenhaus werden derzeit fünf Covid-19-Patienten behandelt. In der Stadt gibt es laut Landesuntersuchungsamt derzeit 53 aktive Ansteckungsfälle mit Sars-Cov-2. 92 Menschen gelten als genesen. Im Rhein-Pfalz-Kreis ist die Gesamtzahl der seit Beginn der Corona-Pandemie nachgewiesenen Infektionen um 39 Fälle auf 593 angestiegen. Im Kreis Bad Dürkheim sind 562 Ansteckungen registriert – 25 mehr als noch am Freitag.

Taskforce tritt zusammen

Nach Angaben der Stadtverwaltung wird sich als Reaktion auf diese Entwicklung die lokale Taskforce treffen, um mögliche „weitere Maßnahmen“ zu besprechen. Einstweilen tritt ab sofort eine zwischen den Städten Frankenthal und Speyer sowie dem Rhein-Pfalz-Kreis abgestimmte Allgemeinverfügung in Kraft, die noch auf der bisher geltenden Gefahrenstufe Orange beruht.

Die in der Verfügung festgehaltenen Ergänzungen und Verschärfungen der Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes betreffen unter anderem die Personenanzahl bei öffentlichen Veranstaltungen und privaten Feiern. Auch für die Gastronomie und Sport im Freien und in Hallen gelten neue Regeln.

Noch Fragen?

Weitere Informationen auf der Internetseite der Stadtverwaltung unter www.corona-frankenthal.de.