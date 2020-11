Nach der Datenpanne am Mittwoch, wegen der Zahlen aus der Vorderpfalz nicht ans Landesuntersuchungsamt übertragen werden konnten, hat die Behörde am Donnerstag die Zahlen auch für Frankenthal wieder aktualisiert. Demnach sind von Dienstag auf Mittwoch 15 und von Mittwoch auf Donnerstag weitere 17 Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Die seit Beginn der Pandemie erfasste Gesamtzahl steigt auf nun 283 Fälle. Der auf 100.000 Einwohner hochgerechnete Wert, der die Infektionen der vergangenen sieben Tage abbildet, liegt Frankenthal – Stand: Donnerstag, 14 Uhr – bei 102,5. Nach Angaben der Behörde gibt es aktuell 165 akute Fälle in der Stadt. Die Verwaltung hat unterdessen gemeldet, dass ein Lehrer der Friedrich-Ebert-Grundschule positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet wurde. Der Leiter der Schule im Pilgerpfad habe zunächst entschieden, den Unterricht am Donnerstag auszusetzen. Nach Angaben auf der Internetseite der Schule müssen zwei Klassen – 3a und 4a – in Quarantäne bleiben. Weil zwei Lehrerinnen als Kontaktpersonen gelten, bleiben die Klassen 2c2 und 4c2 ebenfalls zu Hause. Für die betroffenen Lerngruppen werde Heimunterricht organisiert.