Die Sieben-Tages-Inzidenz ist nach ein paar Tagen mit niedrigeren Werten in Frankenthal wieder über die 100er-Marke geklettert. Die Gesundheitsbehörden zeigen in ihren Corona-Zahlen für die Stadt: Das Infektionsgeschehen bei den Älteren über 60 ist deutlich geringer als in jüngeren Jahrgängen.

Die Farbe der Wintersaison und des beginnenden Frühlings in Frankenthal ist Rot – mit kleinen Nuancen zwischen tiefrot und dunkelorange. Denn: Nach den Kriterien der rheinland-pfälzischen