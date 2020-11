Die Stadt kontrolliert mit Inkrafttreten der neuen Corona-Verordnung verstärkt, ob die darin festgeschriebenen Regeln auch eingehalten werden. Das hat Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) auf RHEINPFALZ-Anfrage erklärt. Der Kommunale Vollzugsdienst würde von Mitarbeitern der Verkehrsüberwachung unterstützt.

Ein Hauptaugenmerk liegt nach Angaben des Ordnungsdezernenten auf neuen Aspekten, die in der Verordnung zu gastronomischen Abhol- und Bringdiensten stünden. Da gehe es beispielsweise ums Einhalten der Abstandsregel und das Einpacken der Speisen und Getränke, so Knöppel. Größere Verstöße seien ihm noch nicht bekannt. Bei neuen Vorschriften werde noch intensiver informiert, während der Vollzugsdienst bei schon länger gültigen Vorgaben „restriktiver tätig“ werde.

In Nuancen verändert

Nach wie vor erreichten den von ihm verantworteten Bereich Ordnung und Umwelt viele Anfragen von Unternehmern und Privatleuten. Es habe sich zwar schon auch eine gewisse Routine im Umgang mit den Regeln gezeigt. Aber die seit Montag gültige Verordnung des Landes unterscheide sich schon von ihren Vorgängern – wenn auch zum Teil nur in Nuancen.

Jetzt 198 Fälle

Unterdessen ist die Anzahl an Infektionen mit dem Coronavirus in Frankenthal von Montag auf Dienstag um 15 Fälle auf 198 gestiegen. Der Wert, der die Entwicklung des Ansteckungsgeschehens der zurückliegenden sieben Tage abbildet, ist auf 92,3 pro 100.000 Einwohner geschnellt. Derzeit sind in der Stadt 96 akute Infektionen mit Sars-CoV-2 bekannt. Fünf Patienten werden im Krankenhaus behandelt.