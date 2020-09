Ein in der katholischen Kita St. Ludwig betreutes Kind ist nach Angaben des Gesundheitsamts mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Die Folge: 27 Kinder und acht pädagogische Fachkräfte wurden von den Behörden in Quarantäne geschickt. In Frankenthal ist die Gesamtzahl der Fälle auf derzeit 70 gestiegen.

Karin Wieder, Leiterin der Kindertagesstätte, gehört selbst zur Gruppe derjenigen, denen das für Frankenthal zuständige Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises „häusliche Isolation“ verordnet hat. Sie habe am vergangenen Samstag von den Behörden vom Fall in ihrer Einrichtung erfahren und daraufhin alle Eltern und Mitarbeiter in Kenntnis gesetzt, sagt Wieder.

Betrieb nur vormittags

Noch am Wochenende hätten die Behörden die ersten Maßnahmen eingeleitet, berichtet die Kita-Chefin. Am Donnerstag fänden nun die obligatorischen Tests bei jenen Personen statt, die mit dem betroffenen Kind Kontakt hatten. Die Quarantäne sei vorerst bis 10. September befristet. „Wir arbeiten eng mit dem Gesundheitsamt zusammen und halten uns an deren Vorgaben“, sagt Karin Wieder.

Nach ihren Angaben geht der Betrieb in der katholischen Kita zwar weiter, die Einrichtung ist aber Wieder zufolge derzeit nur vormittags geöffnet, weil für längere Betreuungszeiten infolge des Infektionsfalls schlicht das Personal fehlt. Einige Eltern hätten aus Vorsicht ihre Kinder zu Hause behalten, obwohl deren Betreuung möglich gewesen wäre.

70 bestätigte Infektionen

Für Frankenthal meldete das Gesundheitsamt am Mittwoch – Stand: 15 Uhr – 70 bestätigte Infektionen mit dem Krankheitserreger Sars-Cov-2. Von den Betroffenen gelten 55 nach den behördlichen Kriterien als genesen. Zwei Menschen sind seit März in der Stadt an den Folgen der vom Coronavirus ausgelösten Krankheit Covid-19 gestorben. In Frankenthal gibt es demnach derzeit 13 aktive Infektionen. Die aktuell auftretenden Fälle seien auf Reiserückkehrer zurückzuführen. Alle zeigten keine oder nur leichte Symptome.

Die als Gradmesser für die Dynamik des Ansteckungsgeschehens geltende Zahl der innerhalb von sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100.000 Einwohnern liegt für Frankenthal hochgerechnet bei 8. Zum Vergleich: In Ludwigshafen, wo das Gesundheitsamt inzwischen 522 Corona-Infektionen meldet, liegt dieser Wert aktuell bei 22; im Rhein-Pfalz-Kreis (343 Fälle) bei 13.