Die im Blau des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar lackierten Busse des Studernheimer Unternehmens Dürk Reisen rollen seit dem Neujahrsmorgen auf den zum Teil neu festgelegten Linien durch Frankenthal, die Vororte und das Umland. Chef Bernhard Dürk ist mit den ersten drei Betriebstagen zufrieden: „Wir konnten mit allen Fahrzeugen alle Linien wie versprochen bedienen“, sagte er am Sonntag auf RHEINPFALZ-Anfrage. Mit eigenem Know-how und Unterstützung des Herstellers seien auch kleinere Mängel an den Bussen schnell behoben worden. Die Wochen vor dem Start am 1. Januar sei noch vieles vorzubereiten und zu klären gewesen. Das habe für ihn wenig Schlaf bedeutet, so Dürk. Er hofft nun auf einen guten Auftakt des regulären Verkehrs am Montag. Er wirbt um Verständnis, falls es manchmal noch haken sollte. Dürk: „Wir sind sehr bemüht und sehr hinterher, dass alles klappt.“ Informationen zu den Neuerungen im Internet unter www.frankenthal.de/öpnv.