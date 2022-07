Drei Buddelkisten sind auf drei Spielplätzen in Bobenheim-Roxheim die neue Attraktion. In den Holztruhen, die eine Fachfirma im Konrad-Adenauer-Ring, am Vogelpark und am Binnendamm aufgestellt hat, befindet sich Sandspielzeug, das alle Spielplatzbesucher benutzen können – und bitte wieder zurücklegen sollen. Pia Maffenbeier, die Jugendbeauftragte der Gemeinde, und Beigeordnete Simone Lobocki (FWG) hatten die Idee mit Spenden örtlicher Firmen und Stiftungen umgesetzt. „So konnten wir für je 500 Euro drei Kisten kaufen“, berichtet Maffenbeier. „Sollte das Angebot gut angenommen werden, kann es auf weitere Spielplätze ausgedehnt werden.“