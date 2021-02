Ein technischer Defekt an der Beleuchtung dürfte die Ursache für den Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus im Albrecht-Dürer-Ring am vergangenen Freitag gewesen sein. Das haben Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mitgeteilt. Die Schadenshöhe beziffern die Beamten auf rund 250.000 Euro.

Das Gebäude sei am Dienstag von Brandermittlern der Kriminalpolizei Ludwigshafen und einem Sachverständigen untersucht worden. Hinweise auf vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung hätten sich dabei nicht ergeben, heißt es in der Pressemitteilung. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal habe den Brandort wieder freigegeben. Das am Freitagmorgen gegen 9 Uhr ausgebrochene Feuer hatte den kompletten Dachstuhl zerstört, ein Übergreifen auf benachbarte Wohnungen konnte von den Einsatzkräften verhindert werden. Nach Einschätzung der Polizei sind vor allem die Wohnungen direkt unter dem Brandherd von Löschwasser erheblich in Mitleidenschaft gezogen und derzeit nicht bewohnbar. Die Bewohner des Hauses seien bei Bekannten oder Verwandten und zum Teil auch in einem örtlichen Hotel untergekommen.