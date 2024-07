Es muss nicht zwingend das große Besteck sein in einem Einsatz der Feuerwehr. Im Gegenteil: In unwegsamem Gelände kann ein wendiges Fahrzeug die Arbeit der Retter erheblich erleichtern. Der Frankenthaler Brandschutz-Spezialist Massong will im August einen Prototypen dafür vorstellen.

Es ist in Feuerwehrrot lackiert, ähnelt einem Unimog und verfügt über Auf- und Anbauten, die den Brandbekämpfern den Job erleichtern: Utility Task Vehicle (UTV) heißt das luftige