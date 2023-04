Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

So schnell sieht man sich wieder: Am Freitagabend hat der VfR Frankenthal das Derby in der Fußball-Bezirksliga Vorderpfalz beim SC Bobenheim-Roxheim noch 3:2 (1:0) gewonnen. Am Dienstag treffen beide Teams schon wieder am Binnendamm aufeinander. Doch diesmal geht es nicht um Punkte.

Drei Jahre lang war Nexhat Hajra verletzungsbedingt ausgefallen. Am Freitag feierte er sein Tor-Comeback im Dress des VfR. Der Torjäger war einer der Garanten für den Derbysieg. Entsprechend groß