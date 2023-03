Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nicht so stark wie in Frankenthal freilich, aber auch in den benachbarten Städten und Kreisen steigen die Infektionszahlen wieder. Der Sieben-Tage-Wert in Ludwigshafen ist mit 36,6 inzwischen wieder über