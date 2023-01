Die jüngste Wasserprobe, die das Landesamt für Umwelt (LfU) am Mittwoch dem Nachtweideweiher in Bobenheim-Roxheim entnommen hat, war unbedenklich. Wie die Gemeindeverwaltung am Donnerstag erfuhr, ist der Warnschwellenwert für Cyanobakterien unterschritten, sodass die Sperrung des Gewässers aufgehoben wird und in den nächsten Tagen die Warnschilder entfernt werden.

Hunde dürfen baden gehen

Für Hunde besteht dann keine gesundheitliche Gefahr mehr, falls sie mit Wasser aus dem Badesee in Berührung kommen. „Der Nachweideweiher bleibt aber unter Beobachtung“, teilt Bauamtsleiter Thomas Krauß mit. Das LfU werde weiterhin regelmäßig Wasserproben ziehen und untersuchen. Die Giftstoffe von Cyanobakterien, auch Blaualgen genannt, können bei Mensch und Tier unter anderem zu Hautreizungen oder Magen-Darm-Problemen führen.