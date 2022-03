Großer Erfolg für den Tischtennis-Nachwuchs der TTF Frankenthal: Beim Bezirksranglistenturnier in Wachenheim holten sich die Jungen der TTF in den Altersklassen U13 und U15 unangefochten jeweils den Sieg in ihrer Altersklasse. Dana Leckel war dagegen mit dem PTTV-Nachwuchsteam in Bad Homburg.

Pero Schumacher war in der Altersklasse U13 das Maß aller Dinge: Ohne Niederlage holte er sich den Sieg beim Bezirksranglistenturnier in Wachenheim. Dem stand Florian Walter (U15) in nichts nach. Bei seinem ersten Turnierauftritt holte auch er sich den Sieg, ohne ein einziges Match abzugeben. Timo Leckel, im Vorjahr noch Sieger bei der U15, konnte sich in diesem Jahr krankheitsbedingt nicht für das Turnier der U19 qualifizieren.

Dana Leckel war als Pfalzmeisterin bei den Mädchen für die Bezirksrangliste U13 und U15 freigestellt. Sie war mit der Nachwuchsmannschaft des Pfälzischen Tischtennisverbands PTTV beim deutschen Mannschaftssichtungsturnier in Bad Homburg und belegte dort mit dem Team Platz vier.