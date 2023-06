Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

So langsam sortiert sich das Feld in der Nordgruppe der Fußball-Bezirksliga Vorderpfalz. Im Moment ganz oben: der VfR Frankenthal. Am Sonntag (15.30 Uhr) empfängt der Spitzenreiter den Tabellendritten Ludwigshafener SC.

Drei Siege, ein Remis, eine Niederlage – diese Bilanz haben außer dem VfR Frankenthal auch Rot-Weiss Seebach und der Ludwigshafener SC. Doch der VfR hat von den drei Teams das bessere Torverhältnis