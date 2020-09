Die Fußballer des SC Bobenheim-Roxheim mussten am Sonntag beim ESV Ludwigshafen eine 0:1 (0:0)-Niederlage hinnehmen. Beide Teams tauschten in der Tabelle der Nordgruppe der Bezirksliga Vorderpfalz die Plätze. Der SC ist jetzt Schlusslicht.

Gegenüber dem 1:1-Unentschieden vor einer Woche im Heimspiel gegen die FG 08 Mutterstadt habe seine Mannschaft einen Schritt zurück gemacht, befand SC-Trainer Sascha Löcher im Gespräch mit der RHEINPFALZ. „Die gegen Mutterstadt gezeigte Leistung haben wir heute vermissen lassen – sowohl spielerisch als auch vom Willen her.“

Auch die Ludwigshafener hätten kein gutes Spiel gemacht, und so hätten die Zuschauer vor allem in der ersten Halbzeit auf beiden Seiten auch kaum Torchancen zu sehen bekommen, berichtete Löcher. Dies habe sich erst nach der Pause geändert. Da hätten beide Teams mehr riskiert, wodurch sich auf beiden Seiten mehr Räume ergeben hätten. Eine gute Möglichkeit für die Gäste habe Stürmer Kevin Bernhardt vergeben, der im gegnerischen Strafraum frei zum Schuss kam, aber an ESV-Keeper Tobias Thomas scheiterte. Später habe der eingewechselte Paul Schröder aus aussichtsreicher Position neben das Tor der Ludwigshafener geschossen.

Wehrle überwindet Stockmann

Lange Zeit habe es nach einem Unentschieden ausgesehen, sagte Löcher. Die Niederlage der Bobenheim-Roxheimer besiegelte in der 90. Minute ESV-Spieler Nic Wehrle, der im Nachschuss SC-Torhüter Dennis Stockmann überwand. Weil die Gastgeber insgesamt die etwas besseren Chancen gehabt hätten, gehe deren Sieg in Ordnung, meinte Löcher.

Einen guten Eindruck habe A-Jugendspieler Tobias Weihe hinterlassen. Bei seiner Premiere bei den ersten Herren kam Weihe zunächst hinter Stürmer Kevin Bernhardt zum Einsatz. Später beorderte ihn der Coach ins zentrale Mittelfeld. „Tobias war heute ein Aktivposten. Er hat seine Sache auf beiden Positionen gut gemacht und sich für weitere Einsätze empfohlen“, lobte Löcher.