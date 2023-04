Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hohe Hürden haben die beiden Fußball-Bezirksligisten VfR Frankenthal und SC Bobenheim-Roxheim am vierten Spieltag zu bewältigen. Der VfR empfängt bereits am Freitag (19.30 Uhr) Rot-Weiss Seebach, der SC muss am Sonntag (15.45 Uhr) bei Tabellenführer FV Freinsheim antreten.

Nach zwei Auswärtssiegen gegen den SC (Meisterschaft und Pokal) will der VfR nachlegen. Trainer Martin Wohlschlegel sieht einen „bärenstarken“ Gegner auf seine Truppe zukommen.