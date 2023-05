Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bezirksliga-Schlusslicht SC Bobenheim-Roxheim startet am Sonntag (15.30 Uhr) beim Tabellenvorletzten ASV Maxdorf in der Gruppe Nord in die Rückrunde. Der neue SC-Trainer Norbert Prehn hofft auf die ersten Punkte.

Die Partie in Maxdorf ist in zweierlei Hinsicht ein Neustart für Bezirksligist SC Bobenheim-Roxheim. Zum einen, weil die Begegnung mit dem ASV das erste Rückrundenspiel ist. Zum anderen, weil Trainer