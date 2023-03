Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die vergangene Runde, die bis zum Abbruch von Erfolglosigkeit geprägt war, will der SC Bobenheim-Roxheim möglichst schnell vergessen machen. Die erste Gelegenheit dazu gibt es am Sonntag. Um 15 Uhr empfängt der Bezirksligist zum Saisonauftakt den ASV Maxdorf. Die Vorfreude beim SC ist groß, könnte durch einige Ausfälle aber getrübt werden.

Und täglich grüßt das Murmeltier. So oder so ähnlich könnten die Gedanken von Sascha Löcher derzeit sein. Der SC-Coach wird – wie so häufig