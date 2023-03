Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Derbyzeit am Binnendamm: Am Freitagabend (19.30 Uhr) empfängt der SC Bobenheim-Roxheim in der Fußball-Bezirksliga Vorderpfalz den VfR Frankenthal. Beide Klubs sind nach zwei Spielen ohne Punkt am Tabellenende der Nord-Staffel. Ein Erfolg wäre dementsprechend wichtig, doch für einen der Coaches hat der nicht oberste Priorität.

Eins eint die beiden Teams: Sowohl der VfR Frankenthal als auch der SC Bobenheim-Roxheim stehen nach den ersten beiden Partien ohne Punkt da. Martin Wohlschlegel, Trainer des VfR, hatte –