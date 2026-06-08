Mit 2,75 Promille Alkohol im Blut hat ein Wohnmobilfahrer am Sonntagmorgen in Beindersheim einen Unfall verursacht.

Nach Angaben der Polizei war der 35-jährige Mann aus Mannheim gegen 6.30 Uhr auf der Heßheimer Straße unterwegs, als er in Höhe der Hausnummer 14 nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Wohnmobil prallte gegen ein Zaunelement.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,75 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem stellten die Polizisten seinen Führerschein sicher.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der entstandene Schaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt.