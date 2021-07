Nur mit dem Einsatz des Tasers ist nach Angaben der Polizei am Samstagabend ein 17 Jahre alter Jugendlicher zu bändigen gewesen. Der junge Mann sollte den Beamten zufolge gegen 22.15 Uhr in der Eisenbahnstraße kontrolliert werden, nachdem die Inspektion Hinweise auf eine dort randalierende Person bekommen hatte. Der 17-Jährige habe sich von Beginn an aggressiv gegenüber der eingesetzten Streife gezeigt und habe die Polizisten bedroht und beleidigt. Mit Hilfe des Distanzelektroimpulsgeräts sei es möglich gewesen, ihn zu fesseln und zu fixieren. nach Einschätzung der Ermittler stand der Teenager unter starkem Betäubungsmittel- und Alkoholeinfluss. Ein Atemtest ergab einen Wert von 3,7 Promille. Der Jugendliche sei nach der Anzeigenaufnahme ins Krankenhaus gebracht worden.