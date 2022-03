Einen Sachschaden von rund 10.000 Euro hat am Sonntag in Bobenheim-Roxheim ein betrunkener Autofahrer angerichtet. Nach Polizeiangaben befuhr der 29-Jährige um 17.30 Uhr die Straße In der Köst, als er die Kontrolle über seinen Pkw verlor und mit einem geparkten Auto und einem Anhänger zusammenstieß. Er flüchtete, konnte aber mithilfe von Unfallzeugen von Polizeibeamten aufgespürt werden. Der Mann, der weder einen festen Wohnsitz in Deutschland noch eine Fahrerlaubnis hat, wurde mit zur Frankenthaler Dienststelle genommen. Laut Polizei war er so betrunken, dass der übliche Atemalkoholtest nicht durchgeführt werden konnte. Das Ergebnis der Blutprobe liegt noch nicht vor.