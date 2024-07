Die vergangene Saison war keine schlechte für die DJK SW Frankenthal. Das Team beendete die Runde aber auf dem eher undankbaren dritten Tabellenplatz in der A-Klasse Rhein-Pfalz. Was die DJK Schwarz-Weiß in der kommenden Spielzeit anpeilt, erläutert Tim Graf, der Erste Vorsitzende der Frankenthaler.

Seit Februar dieses Jahres ist er Klubboss. Vorher war Tim Graf Spielertrainer bei der DJK Schwarz-Weiß „Wir sind mit der vergangenen Runde doch schon zufrieden“, sagt der 34-Jährige.