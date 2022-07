Gleich zweimal ist am Samstag ein Lastwagenfahrer vom Ort des Unfalls, den er verursachte, geflüchtet – und dann doch aufgespürt worden. Gegen 13.10 Uhr soll der 41-Jährige in der Kleinniedesheimer Straße in Bobenheim-Roxheim beim Rangieren gegen einen geparkten Mercedes Citan gestoßen sein. Laut Polizei entstand an dem Auto ein Schaden in Höhe von 5000 Euro. Der Lkw-Fahrer flüchtete zunächst zu Fuß. Mehrere Zeugen meldeten das der Polizei Frankenthal. Dann kehrte der Mann zu seinem Lastwagen zurück und fuhr davon. Eine Polizeistreife fand ihn in der näheren Umgebung und testete seinen Atem auf Alkohol. Das Ergebnis: 1,39 Promille. Außerdem sei der Mann drogentypisch auffällig gewesen, heißt es im Bericht der Beamten. Es wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein sichergestellt.