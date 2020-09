Der Bensheimer Projektentwickler Variopark investiert nach eigenen Angaben rund zehn Millionen Euro im Gewerbepark Nord. In der Adam-Opel-Straße sollen ab kommendem Jahr zwei Gebäude mit rund 6200 Quadratmeter Nutzfläche entstehen.

Erworben hat das 2017 gegründete Unternehmen von Geschäftsführer Ralph Gumb das knapp mehr als 10.000 Quadratmeter große Grundstück von der bereits im Gewerbepark vertretenen Exco GmbH. Die Chefs des Technologiedienstleisters hätten sich „nach sorgfältiger Prüfung der Möglichkeiten, ein neues Büro- und Laborgebäude in unmittelbarer Nähe der Frankenthaler Firmenzentrale zu errichten“, gegen ein neues Bauprojekt in Eigenregie entschieden, heißt es in einer am Donnerstag auf der Exco-Internetseite veröffentlichten Mitteilung.

Exco begründet den gewählten Weg darin unter anderem damit, „in Zukunft schneller und flexibler auf sich verändernde Raumbedürfnisse reagieren“ zu wollen. Ein Bauprojekt sei „zu langfristig gedacht“ und binde dauerhaft Liquiditätsreserven. Falls künftig Räume, etwa für ein größeres sogenanntes ESD-Labor, gebraucht würden, sei Mieten eine Option für das Unternehmen.

Flexible Grundrisse

Als Käufer des Grundstücks Adam-Opel-Straße 22 steht nun die Variopark GmbH aus dem südhessischen Bensheim in den Startlöchern: Sie plant auf dem Areal einen aus zwei Gebäuden bestehenden Gewerbepark-Komplex mit einer nach eigenen Angaben vermietbaren Fläche von rund 6200 Quadratmetern. Das Konzept ist der Firma zufolge flexibel: Vermietet würden Einheiten von einer Größe zwischen 400 und maximal 3100 Quadratmeter. Als Mieter hat Variopark kleine und mittelständische Gewerbebetriebe im Blick, aber auch Großhändler, die einen Showroom fürs Präsentieren ihres Sortiments einrichten wollen.

Mit dem Bau will Variopark bereits im kommenden Jahr beginnen. Das Vorhaben in Frankenthal ist nach Darstellung des Projektentwicklers das aktuell dritte im Portfolio. Weitere Gewerbeparks entstehen demnach in Bensheim und Pfungstadt. „In Frankenthal haben wir für unseren Gewerbepark optimale Standortbedingungen“, betont Geschäftsführer Gumb in einer Pressemitteilung. Die Infrastruktur im Industriegebiet Nord sei für das Variopark-Konzept gut geeignet. Frankenthal biete außerdem einen „attraktiven Branchenmix“ und eine Mischung aus weltweit aktiven Konzernen und innovativen kleinen und mittleren Unternehmen.

Grundstücke gesucht

Mit dem Konzept eines modularen Gewerbeparks trage man „dem zunehmenden Bedarf an flexiblen Flächen Rechnung“. So könnten in unterschiedlichen Größen Logistik-, Lager-, Ausstellungs- oder Produktionsflächen mit Büros kombiniert werden. Es sei zudem möglich, hinsichtlich Ausstattung und Aufteilung die individuellen Bedürfnisse der Mieter zu berücksichtigen. Bei der Suche und der Auswahl von Grundstücken konzentriere man sich „je nach Lage und Region“ auf Flächen zwischen 5000 und 12.000 Quadratmetern.