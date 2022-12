Auf der L453 zwischen Dirmstein und Obersülzen ist es am Donnerstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kam eine 73-jährige Autofahrerin aus der Verbandsgemeinde Leiningerland aus bislang ungeklärter Ursache auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem großen Stein, der sich auf dem Grünstreifen befand. Bei dem Zusammenstoß überschlug sich das Auto und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Der 82 Jahre alte Beifahrer wurde schwer verletzt und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden. Die Fahrerin blieb der Polizei zufolge augenscheinlich unverletzt. An dem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden, sodass es abgeschleppt werden musste. Die Landesstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen für rund eine Stunde gesperrt.