Der Verein für Naturschutz- und Heimatpflege Bobenheim-Roxheim lädt für Samstag, 25. März, zu einer Baumpflanzaktion an den Badeweiher Nachtweide ein. Die Teilnehmer treffen sich um 9 Uhr am nördlichen Eingang zum See im Viehweg. Nach Angaben des Vereins wird die Pflanzaktion dank privater Spenden möglich gemacht. Bürger, die mithelfen möchten, sind demnach sehr willkommen. Interessierte sollten allerdings einen eigenen Spaten oder eine Schaufel mitbringen.